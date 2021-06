Buscan recuperar el delta del Paraná

Con el objetivo de recuperar el “monte blanco” del delta del Paraná, investigadores del Jardín Botánico Carlos Thays y la Fundación Félix de Azara emprendieron la tarea de reforestar el suelo ribereño con plantas nativas. Especies en su mayoría leñosas, que resisten el avance de especies exóticas e invasoras. “Lo que buscamos es el enriquecimiento de las especies del monte blanco”, dice Maximiano König, técnico del área de propagación del Jardín Botánico. “En principio, seleccionamos once especies y, en los primeros viajes, fuimos buscando ejemplares y colectando sus semillas, lo que fue un enorme desafío de logística e investigación”.



El trabajo de reforestación se lleva adelante en la reserva natural Delta Terra, ubicada sobre el arroyo Rama Negra, en la primera sección de islas del delta de Buenos Aires. El espacio, que cuenta con 22 hectáreas de vegetación, dispuso de una parte del predio para la creación de un área donde la flora predominante sea la nativa. “En el proyecto confluyen estas tres cosas: la conservación in situ, a través de la plantación en la reserva que es el sitio; la conservación ex situ, que es la formación del banco de semillas con las que trabajamos, y el de-sarrollo de protocolos de propagación”, concluye Lorena Giménez, del Jardín Botánico.