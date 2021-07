Buscan donaciones para ayudar a perros y gatos de la calle

Amor por los animales y solidaridad para que puedan vivir mejor. La organización “Huellitas La Plata” nació los primeros días de marzo del 2020 entre un grupo de amigas que solo tenían en mente la idea de ayudar.

“Nosotras arrancamos el año pasado, justo en marzo y después tuvimos la mala suerte de la pandemia. Al principio éramos un grupo de amigas. Hoy en día somos entre nueve y diez personas, el grupo creció muchísimo”, le contó a diario Hoy Melisa, una de las integrantes que participa del proyecto social.

La joven precisó que están juntando todo tipo de donaciones, como correas, medicamentos y mantas. Lo que más hace falta, explicó, son alimentos y antiparasitarios. “El alimento es lo que más necesitamos, sale muy caro, más en lo que es cachorros”, remarcó la mujer, y añadió: “Tenemos muchísima gente que nos sigue, no sabíamos bien cómo manejarnos y con la experiencia nos fuimos acomodando”.

A su vez, resaltó: “Siempre nos manejamos con donaciones tanto económicas, desde alimentos, antiparasitarios, todo lo que un animal necesite. Como no tenemos un refugio, que es nuestro sueño, hoy en día nos manejamos con tránsitos, no tenemos dónde dejar el animal. En mi caso particular tengo ocho perros y a veces se me complica”.

En relación a los tránsitos aclaró que se trata de personas que tienen a los animales en las mejores condiciones hasta que sean adoptados.

Sobre los primeros pasos en este camino de asistencia y protección a las mascotas, la protagonista de este colectivo expresó que uno de los objetivos es “fomentar que la gente se involucre más y que si ven una situación de maltrato, o si atropellan a un animal, tratar de involucrarse. Todos pueden dar una mano, no-sotros siempre estamos predispuestos a ayudar, a difundir, compartir lo que la gente necesite”.

Además de poder contar con donaciones, desde la agrupación buscan tener más visibilidad ya que no cuentan con un lugar propio. También exigen mejorar la situación de las castraciones en la región.

“Hay muchísimos animales en las calles que necesitan hogar, no solo cachorros, también adultos y son los que más cuesta que se adopten”, concluyó la joven que llamó a animarse “a adoptar un adulto, ya que todos los animales tienen el mismo amor para dar”.

