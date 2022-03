Confirmado: los optimistas envejecen mejor y tienen vidas más largas

De acuerdo con un estudio publicado en Journals of Gerontology, las personas que tienen una perspectiva optimista del mundo pueden vivir vidas más largas y saludables porque tienen menos eventos estresantes que enfrentar. No está claro cómo los optimistas minimizan su dosis de estrés, pero los investigadores creen que evitan las discusiones, las llaves perdidas, los embotellamientos y otras irritaciones, o simplemente no las perciben como estresantes.

“Dado el trabajo previo que relaciona el optimismo con la longevidad, el envejecimiento saludable y los menores riesgos de enfermedades importantes, parecía un siguiente paso lógico estudiar si el optimismo podría proteger contra los efectos del estrés entre los adultos mayores”, dijo la doctora Lewina Lee, psicóloga clínica en el Sistema de Salud de Asuntos de Veteranos de Guerra de Boston.

Lee y sus colegas analizaron la información proporcionada por 233 hombres que tenían al menos 21 años cuando se inscribieron en el Estudio Normativo sobre el Envejecimiento de Veteranos de Guerra de Estados Unidos. Las encuestas en los años 80 y 90 evaluaron los niveles de optimismo de los hombres y, entre 2002 y 2010, completaron hasta tres diarios de ocho días que registraban su estado de ánimo. “Descubrimos que los hombres más optimistas informaron tener menos factores estresantes diarios”, dijo Lee.