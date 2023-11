Crece la alerta por la presencia de cianobacterias en las lagunas

A través del cianosemáforo que implementó la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense, se actualiza de manera periódica el estado de las lagunas de la Provincia en materia de cianobacterias, para prevenir a bañistas y deportistas.

Así, para que no pongan en riesgo su salud, se emitió una alerta roja sobre la Laguna Hinojo, ubicada en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen, donde el agua tiene un color verde intenso, azul o azul verdosa, y una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua.

En tanto, se emitió alerta naranja para el Río Salado a la altura de Alberti, especialmente en la zona de Puente la Daga y Achupallas; y para las lagunas El chifle en Benito Juárez; el Carbón de Madariaga; los Horcones de Madariaga; Las Barrancas y la Chis Chis de Lezama y, finalmente, la de Chascomús.

Entre los consejos que prevalecen ante esta situación, se destaca que no se debe usar para consumo de forma directa o para higiene personal; alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca; no consumir alimentos que provengan del río o laguna y no bañarse allí.