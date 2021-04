Crónica del drama que terminó con una mujer fallecida en la puerta de una clínica platense

La noticia del caso de María Angélica Castro, una vecina platense de 75 años que falleció en el interior del remís que la llevaba desde su casa, ubicada en Melchor Romero, a la clínica Mater Dei impactó en toda la ciudad. La mujer tenía síntomas de Covid-19 y le faltaba el aire.



Según relató a diario Hoy Marcos, el trabajador de la remisería Señorial que trasladó a la mujer, en el viaje desde 170 y 46 hasta la clínica privada de calle 45 entre 13 y 14, la jubilada se comenzó a sentir cada vez peor hasta que perdió la vida.



“Fui a buscar a la señora a la casa, salió caminando con problemas respiratorios pero bien, estaba con el marido y una mujer que me dijo que la llevara al Mater Dei porque la estaban esperando. Subió, se acomodó bien pero al poco tiempo empezó a respirar muy mal, en el camino se puso de costado y se apoyó sobre el marido, me pareció que había cambiado de color”, comenzó el dramático relato.



Luego recordó: “Al llegar le dije a la chica que está en la entrada que la estaban esperando, y me dijo que no podía ser, porque no tenían más camas. Le dije al marido y él dijo que la doctora de cabecera trabaja ahí, volví para preguntar si le podían dar asistencia y me dijo que no porque tenían un solo médico, me asomé y vi que la señora ya había fallecido. Me dijeron que me la lleve a otro lado porque no se podían hacer cargo”.



En ese momento, Marcos salió, le cerraron las puertas y aseguró que nadie lo ayudó.



“Llamé al 911, después llegó un patrullero, llamaron a la Morgue y a la Científica. De ahí el marido se fue con una sobrina a la comisaría de Romero a hacer el acta. Esto fue a las 15 horas y estuvimos hasta las 20 horas con el cuerpo arriba del auto. Nunca viví algo así, cuando me di cuenta que estaba muerta sentí desesperación, impotencia, un nudo en el estómago”, recordó angustiado.



Diario Hoy también dialogó con Paola, la vecina que ayudó a María Angélica antes de su partida hacia la clínica. La mujer brindó un detalle que hace que la historia sea aún más dramática, dado que fue atendida horas antes por una ambulancia del SAME, pero no fue internada.



“Llegó una ambulancia, la atendieron y se fueron, eso es abandono de persona: el SAME no la trasladó”, recordó la mujer, impactada.



“Me llamó el vecino para decirme que estaba desvanecida, fui a ayudarla a cambiarla y calzarla hasta que llegó el remís. Ella estaba bien, hablaba, me pedía que cuide al hijo hasta que vuelva y luego nos dijeron que había fallecido en el auto”, marcó Paola.



Cabe destacar que diario Hoy se comunicó con el director médico de la institución, Augusto Scaglia, quien no brindó ninguna respuesta sobre el hecho que conmocionó a la ciudad.