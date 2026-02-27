Descubren un fósil patagónico de 95 millones de años

Paleontólogos del CONICET, junto a colegas de Estados Unidos, protagonizaron en la Patagonia argentina el descubrimiento y descripción de un fósil de unos 95 millones de años, excepcionalmente bien preservado y completo, que permite reescribir la historia de los alvarezsaurios, un enigmático grupo de pequeños dinosaurios carnívoros. Por su importancia, el hallazgo y sus implicancias evolutivas fueron dados a conocer en la prestigiosa revista Nature.

El espécimen encontrado en un área fosilífera del norte de la provincia de Río Negro, conocida como La Buitrera, corresponde a la especie Alnashetri cerropoliciensis, cuyo primer ejemplar conocido (mucho más incompleto) fue descubierto en 2004 en la misma formación rocosa, por parte del equipo internacional que también realizó el hallazgo actual.

Los alvarezsaurios son un grupo de dinosaurios carnívoros, surgido hace unos 150 millones de años, caracterizado por sus cuerpos livianos, cabezas pequeñas y dientes diminutos y numerosos. La mayor parte de sus representantes conocidos fueron encontrados en Mongolia, China y Argentina, aunque también han aparecido en otros lugares del mundo.