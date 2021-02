Dudas y expectativas en los comercios por la vuelta a clases

En el marco de la vuelta a clases presenciales y de cara al inicio formal del ciclo lectivo que será entre el 1° y el 8 de marzo, los comercios platenses que tienen más actividad en estas fechas viven este momento con expectativa y temor por lo que pueda pasar con el virus.

Así, librerías, casas de uniformes y zapaterías son los sectores que viven su mejor mo­mento entre febrero y marzo, algo que no saben si va a ocurrir este año luego de varios meses sin actividad durante el 2020.

“Estos rubros fueron muy golpeados durante varios meses, es muy difícil saber qué va a pasar este año. Si bien los chicos van a necesitar útiles y uniformes, si no van todos los días no van a comprar mucho, lo mismo con los docentes. Por ejemplo, muchos compraron mochilas y como no las usaron quedaron intactas en casa. Es más difícil para los que tienen varios empleados para afrontar el pago de los sueldos”, dijo a diario Hoy Diego Piancazzo, referente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata.

Por caso, el dueño de una reconocida librería de la ciudad asegura que su negocio se vio afectado por la falta de clases presenciales, especialmente en las facultades de Arquitectura y Bellas Artes. Situación que continuará así, al menos en el primer semestre.

“Se sabe que las clases empiezan, pero no se sabe si se van a interrumpir o no. La primera mitad del año va a ser compleja porque hay mucha incertidumbre, los padres están esperando que les digan cómo va a ser y por eso están esperando para hacer compras”, aseguró Piancazzo.

En muchos comercios, los precios de los productos dependen de la variación del dólar, por lo que el aumento de la moneda extranjera también los perjudicó para poder reponer stock.

“Ya se solicitó y se va a volver a solicitar al Gobierno que se amplíe el ATP, que fue una ayuda importante para poder afrontar el pago de los salarios. Se pide que determinados sectores tengan una diferencia en el pago de impuestos, lo mismo con las cargas sociales, que es un costo muy fuerte que deben afrontar las empresas”, resaltó Piancazzo.