El Ballet Estable del Teatro Argentino presenta nuevas creaciones en el TACEC

El Teatro Argentino de La Plata ofrecerá una nueva edición del espectáculo coreográfico que reúne las obras surgidas del Taller Coreográfico 2025, una propuesta que permite a los integrantes del Ballet Estable mostrar su creatividad como intérpretes y coreógrafos. Las funciones se desarrollarán el viernes 31 de octubre, a las 20, en la Sala Iris Scaccheri del TACEC, ubicada en el primer subsuelo del Centro Provincial de las Artes, y continuarán el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el viernes 7 y sábado 8 a las 20, y el domingo 9 a las 19.

El programa incluye las piezas “Archipiélago”, de Martín Álvarez Kalbermater; “This bitter earth”, de Arsalam Leiva; “Dissensio”, de Lisandro Casco; y “Oyendo que el mar canta”, de Valentín Fernández Monti. Se trata de obras ideadas y ejecutadas por bailarines del Ballet Estable, con el acompañamiento del Director General y Artístico del Teatro y de la Dirección del cuerpo artístico.

El Taller Coreográfico se consolida así como un espacio de experimentación y crecimiento dentro del Ballet, promoviendo la producción de nuevos lenguajes escénicos y la continuidad de un proyecto colectivo que busca potenciar el talento interno.

Las entradas son gratuitas y podrán reservarse online. Para las funciones del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, estarán disponibles desde el miércoles 29 a las 12; mientras que para las del 7, 8 y 9, las reservas se habilitarán el miércoles 5 de noviembre a la misma hora, a través del sitio web y las redes sociales del Teatro Argentino.