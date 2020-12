En Los Hornos están sin agua hace más de una semana

Los vecinos de la zona de 158 a 170 y de calle 68 bis a 70 solo acumulan números de reclamos contra la empresa ABSA pero las soluciones no llegan. Desde el día 20 de diciembre que están sin una gota de agua en los tanques y la desesperación ya pasó a ser malhumor y resignación.



“Todavía seguimos sin una gota de agua, ya vamos más de 8 días y no pasa nada, fuimos con los vecinos a reclamar pero ya no sabemos qué hacer, estamos resignados con la situación”, sostuvo Christian, un frentista de la zona en diálogo con diario Hoy.



Luego de pasar la fiesta de Navidad en medio de la desidia y el abandono por la falta de soluciones y respuestas, los vecinos cargaron bidones en sus autos y salieron a buscar recursos por la ciudad.



“Se cortó el domingo a las 14 horas y nunca más volvió, ya no da para más la situación. No tenemos ni para lavarnos las manos ni para bañarnos. Nunca vino nadie a ver si hay algún caño roto o algún problema con la bomba, ya no sabemos qué hacer”, manifestó el vecino con resignación. En ese sentido, el hombre recordó que, en plena pandemia, se les hace imposible a los vecinos mantener la higiene necesaria.