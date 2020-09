Hackers afirman haber robado información a Migraciones y piden un rescate millonario

El Ministerio del Interior denunció días atrás por extorsión a un grupo de hackers que, a través del ransomware NetWalker, habrían robado datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y ahora piden un rescate que rondaría los 76 millones de dólares. De lo contrario, aseguran que harán públicos los datos el miércoles que viene.

La amenaza llegó a través de una captura de pantalla donde se ven carpetas que hacen referencia a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), consulados, embajadas e informes de flujos migratorios.

“El Sistema Integral de Captura Migratoria (SICaM) que opera en los pasos internacionales se vio particularmente afectado, lo que ocasionó retrasos en el ingreso y egreso al territorio nacional”, se explicó en ese momento.

Sin embargo, Migraciones aclaró que “el ataque no afectó la infraestructura crítica” del organismo, ni “la información sensible, personal o corporativa” que administra, por lo que fuentes del Gobierno adelantaron a Infobae que no van a negociar con los hackers y tampoco están demasiado preocupados por recuperar esos datos.

De todas formas, Lachalde presentó una denuncia que recayó en el juez Sebastián Casanello y en la que se detalló que el hecho ocurrió cerca de las 7:00 de aquel día, cuando la Dirección de Tecnología y Comunicaciones “recibió numerosos llamados de diversos puestos de control solicitando soporte técnico”.

“Esto dio cuenta de que no se trataba de una situación ordinaria, por lo cual se evaluó la situación de la infraestructura del Centro de Datos Central y Servidores Distribuidos, constatando actividad de un virus que había afectado los sistemas de archivos”, explicó la apoderada.