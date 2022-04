Hallan el primer fósil de dinosaurio vinculado al asteroide que causó su extinción

Un grupo de científicos ­presentó una pata de ­dinosaurio increíblemente ­conservada. La extremidad, completa con piel, es solo parte de una serie de hallazgos notables que emergen del yacimiento de Tanis, en el estado de Dakota del Norte (Estados Unidos).

La pieza arqueológica es de suma importancia para los investigadores porque se presume que es de hace 66 millones de años y estaría vinculada al asteroide que causó la extinción de estos animales prehistóricos.

Los arqueólogos suponen que estos fósiles presentan un buen estado de conservación porque ­fueron sepultados por la ceniza ­causada por el cataclismo que provocó la extinción de los dinosaurios, que tuvo como epicentro el Golfo de México, a unos 3.000 kilómetros de Tanis.

“Tenemos tantos detalles en este sitio que nos dicen lo que sucedió momento a momento que es casi como verlo en las películas. Mirás la columna de roca, mirás los fósiles allí, y te trae de vuelta hasta ese día”, expresó Robert DePalma, estudiante de posgrado de la Universidad de Manchester que dirige la excavación de Tanis.

El nuevo hallazgo se presenta en un documental basado en tres años de filmación que la BBC emitirá el 15 de abril.

En cuanto a la pieza descubierta, el profesor Paul Barrett, del Museo de Historia Natural de Londres, afirmó a la cadena de televisión que se trata de “un thescelosaurus. Es de un grupo del que no teníamos ningún registro previo de cómo se veía su piel, y muestra de manera muy concluyente que estos animales eran muy escamosos, como los lagartos. No tenían plumas, como sus contemporáneos carnívoros”.

A su vez, precisó que “parece un animal al que simplemente le arrancaron la pata muy rápido. No hay evidencia de enfermedad en la pata, no hay patologías obvias, no hay rastro de que la pata haya sido tironeada, como marcas de mordeduras o partes de ella que hayan desaparecido”.

Junto a la histórica pieza se encontraron peces que respiraron los escombros del impacto mientras llovían del cielo, indicaron los especialistas. También se puede observar una tortuga fósil clavada con una estaca de madera, los restos de pequeños mamíferos y las madrigueras que hicieron. Asimismo, se halló piel de un tricerátops con cuernos, el embrión de un pterosaurio volador dentro de su huevo y lo que parece ser un fragmento del propio asteroide.

“Cuando notamos que había inclusiones dentro de estas pequeñas esferas de vidrio, las analizamos químicamente en el sincrotrón de rayos X Diamond cerca de Oxford”, explicó el profesor Phil Manning, supervisor del doctorado de DePalma en Manchester.

“Pudimos separar la química e identificar la composición de ese material. Toda la evidencia, todos los datos químicos de ese estudio sugieren fuertemente que estamos viendo una pieza del asteroide que terminó con los dinosaurios”, completó el profesional.