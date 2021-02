Ingeniería sub-25: la NASA premió la idea de tres jóvenes argentinos

Tres argentinos diseñaron FlutMapper, una aplicación que pronostica los daños que pueden generar las inundaciones. Por este desarrollo, en el marco del desafío “Space Apps Challenge”, recibieron el reconocimiento de la NASA. La propuesta participó en la categoría “Flood of Ideas” y se destacó por encima de los proyectos formulados por más de 26.000 personas de 150 países que participaron del concurso.

FlutMapper nació del trabajo de los estudiantes de Ingeniería mendocinos Julieta Porta (22), Sebastián Calvera López (23) y Wenceslao Villegas (23), y del ingeniero químico guatemalteco Sergio Dubón (25). Juntos conformaron Zonda Incorporated y en tres días crearon la herramienta que mereció el reconocimiento de la agencia espacial estadounidense.

En diálogo con diario Hoy, Julieta Porta, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas, precisó: “Elegimos trabajar con inundaciones porque es el desastre natural más frecuente de América Latina”. Si bien habían definido la categoría en la que participarían, hasta que inició el concurso no sabían sobre qué trabajarían: el proyecto fue pensado y desarrollado en los tres días de plazo que establecía el “Space Apps Challenge”.

Porta explicó que “FlutMapper es una aplicación de sensado remoto que funciona mapeando desastres naturales y permite estimar, a los gobiernos y entes relacionados, los costos de recuperación y la cantidad de vidas que podrían salvarse en caso de que se utilicen las medidas precautorias que se recomiendan”.

“La aplicación utiliza las imágenes del Sentinel 1, es decir, las imágenes proporcionadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) que ya permitían estimar la inundación en caso que esté ocurriendo, en tiempo real. Pero lo que sumamos a esto fue información histórica, a partir de lo cual podemos proyectar futuros eventos y simularlos. La aplicación, entonces, le permite estimar a una nación qué pasaría si ocurre una inundación en determinado lugar proyectando numéricamente los costos físicos y económicos en términos de PBI, y la cantidad de vidas que podrían perderse por un determinado desastre natural”, detalló la cocreadora de la app.

A distancia

El 2020 fue un año en el que desde muchos sectores se vapuleó la educación. Sin embargo, el logro de los jóvenes mendocinos demostró que el trabajo virtual es, al fin y al cabo, trabajo: “Con Sebastián y Wenceslao somos amigos de toda la vida; a través de ellos conocí a Sergio y trabajamos a distancia. Como equipo no nos conocíamos, no habíamos trabajado juntos antes. Demostramos que virtualmente se puede trabajar y seguir creando soluciones. La pandemia no es un impedimento”.

Por último, la integrante del equipo de trabajo comentó a diario Hoy que al momento de recibir la notificación de la NASA estaban todos separados, “respetando la distancia”. Al respecto, contó: “Sebastián trabaja en Bariloche, Wenceslao estaba de viaje en Buenos Aires y Sergio en Guatemala. Nos llegó el mail en simultáneo y no lo podíamos creer. Fue una alegría enorme. Es un orgullo”.