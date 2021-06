La UNLP otorgó el título Doctora Honoris Causa a una docente e investigadora española

Por sus trabajos en el campo de la tecnología y la informática, la Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctora Honoris Causa a la doctora Dolores Isabel Rexachs del Rosario. Se trata del máximo reconocimiento de una universidad pública en nuestro país.

En el marco de la apertura de las IX Jornadas de Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics organizadas por la Facultad de Informática, representantes de la casa de altos estudios local distinguieron a la doctora Rexachs, “que ya hace más de 40 años estaba abocada a abordar temas vinculados a la ciencia de la computación”.

Durante el acto virtual, Rexachs del Rosario sostuvo: “Con la UNLP me une no solo un vínculo profesional y académico, sino también afectivo. A partir de esta relación, me he enamorado de la Argentina”. “En el caso particular de la Facultad de Informática, estoy convencida que la formación de posgrado que ofrece es un modelo a seguir. Por su organización, su gestión y por su reconocido cuerpo docente”, agregó.

Rexachs es profesora titular y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), unidad académica en la que además dirige el grupo de investigación High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation.

Es, también, profesora visitante de la UNLP, de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y se destaca su significativo aporte en el de-sarrollo de Posgrado de la Facultad de Informática de la UNLP.