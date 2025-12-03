Llega la fiesta de la frutilla a Meridiano V

Este sábado 6 de diciembre de 15:00 a 20:00 en el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V en 17 y 71, con entrada libre y gratuita se realizará la primera Fiesta de la Frutilla.

Impulsado a través de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, este evento busca difundir y poner en valor la producción flori-frutihortícola del cordón platense.

La jornada contará con venta de frutillas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados; stands con material informativo sobre investigación, nutrición, prácticas agrícolas, experiencias de producción y recomendaciones técnicas; talleres de cocina con invitados especiales; radio abierta; música en vivo y actividades para toda la familia.

En ese sentido, la iniciativa reunirá a productores primarios, emprendimientos de agregado de valor, instituciones académicas como la Universidad Nacional de La Plata, organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Agrario y equipos técnicos vinculados al desarrollo productivo y la innovación.