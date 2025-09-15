Nuevos talleres de Carnaval es Cultura

En las últimas horas, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a través de su programa Carnaval es Cultura, informó que se brindará una capacitación dirigida a referentes e integrantes de agrupaciones de carnaval de todo el territorio bonaerense. Los cursos buscan, según indicaron desde la organización, otorgar herramientas para que las agrupaciones puedan planificar, gestionar y resolver objetivos en el marco de crecimiento y fortalecimiento de sus producciones artísticas. Vale mencionar, que la modalidad de los cursos es virtual y tendrán una duración de cuatro encuentros semanales.