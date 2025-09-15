Ya está definido el cronograma de inscripción a los colegios de la UNLP
El sorteo público para la asignación de las vacantes será el martes 18 de noviembre.
La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata definió el cronograma de inscripción para ingresar a las escuelas de la UNLP en el ciclo lectivo 2026. El sorteo público para la asignación de las vacantes será el martes 18 de noviembre y se podrá ver de manera online. De esta manera, la preinscripción de aspirantes a los niveles inicial y primario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” se realizará del 6 al 24 de octubre de manera virtual. Por su parte, la preinscripción de aspirantes a los colegios de nivel secundario Nacional “Rafael Hernández”, Liceo Víctor Mercante y Bachillerato de Bellas Artes.
Además, la preinscripción de aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de la zona de Manuel B. Gonnet, se realizará entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre. Sumado a esto, los alumnos de la Escuela Graduada que aspiren a ingresar a alguno de los colegios secundarios de la Universidad, deberán inscribirse del 29 de septiembre al 3 de octubre.
El número de sorteo se notificará al correo electrónico consignado por el interesado. Una vez asignado el número de sorteo, no se admitirán pedidos de renuncia a la preinscripción. En caso de identificar incumplimientos no subsanables en los requisitos, cada colegio podrá anular un número asignado previamente al sorteo, justificando la medida con acta correspondiente.