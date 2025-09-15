Ya está definido el cronograma de inscripción a los colegios de la UNLP

La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata definió el cronograma de inscripción para ingresar a las escuelas de la UNLP en el ciclo lectivo 2026. El sorteo público para la asignación de las vacantes será el martes 18 de noviembre y se podrá ver de manera online. De esta manera, la preinscripción de aspirantes a los niveles inicial y primario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” se realizará del 6 al 24 de octubre de manera virtual. Por su parte, la preinscripción de aspirantes a los colegios de nivel secundario Nacional “Rafael Hernández”, Liceo Víctor Mercante y Bachillerato de Bellas Artes.

Además, la preinscripción de aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de la zona de Manuel B. Gonnet, se realizará entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre. Sumado a esto, los alumnos de la Escuela Graduada que aspiren a ingresar a alguno de los colegios secundarios de la Universidad, deberán inscribirse del 29 de septiembre al 3 de octubre.

El número de sorteo se notificará al correo electrónico consignado por el interesado. Una vez asignado el número de sorteo, no se admitirán pedidos de renuncia a la preinscripción. En caso de identificar incumplimientos no subsanables en los requisitos, cada colegio podrá anular un número asignado previamente al sorteo, justificando la medida con acta correspondiente.