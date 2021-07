“Para que la tercera ola no tenga un volumen muy alto, necesitamos el compromiso de la ciudadanía”

Mientras la campaña de vacunación avanza en todo el país, los casos de contagios por coronavirus han tenido un leve aumento en los últimos días en territorio bonaerense. Pese a que la ocupación de camas de Terapia Intensiva ha bajado, lo que más preocupa es la irrupción de la variante Delta, algo que los especialistas afirman que es imposible evitar.



“Lo que estamos viendo son menos casos en Terapia Intensiva, está menos tensionado el sistema en ese aspecto y eso da un aliento a que prontamente la forma de grave de la enfermedad, teniendo un buen número de pacientes de riesgo vacunados, disminuya en los centros de atención”, le expresó a diario Hoy el doctor Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del hospital Garrahan.



En relación al coronavirus, el profesional recalcó que “está viendo un leve aumento de casos, muy leves, pero la tendencia que había hacia la baja se está revirtiendo. En otras enfermedades respiratorias como la bronquiolitis o la gripe, que son enfermedades estacionales, también está habiendo un aumento de casos pero muy por debajo de lo que fueron los años sin pandemia”.



Según el experto, hay menos casos de bronquiolitis y de gripe común en comparación al 2019. “Estamos casi un 60 por ciento abajo”, aseguró y agregó: “No estamos teniendo aumento de internaciones. La internación se mantiene estable, alrededor de 50 chicos en toda la red pediátrica de la ciudad que son el Garrahan, el hospital Gutiérrez y el hospital Casa Cuna”.



El especialista sostuvo que el crecimiento de los casos de Covid están relacionados a la llegada del invierno como así también a la aparición de la variante Delta, cepa más agresiva y que ya fue detectada en Argentina en tres viajeros que ingresaron al país.



“En todos los países del mundo han tomado decisiones en cuanto a prevenir el ingreso a su territorio de la variante Delta, una variante que no genera más letalidad que las anteriores, pero sí más transmisibilidad. Entonces todos los países están intentando controlar el ingreso de la variante Delta a su territorio. Esto ya lo ha hecho Canadá, Australia, Reino Unido. Argentina tiene una estrategia con el control de los viajeros y esto es normal que sea así”, resaltó.



Asimismo, señaló que es imposible evitar la circulación de la nueva cepa proveniente de India. “Eso es inevitable que pase. Lo que tenemos que intentar es que el volumen de circulación sea el menor posible. Eso se logra con medidas de restricción estricta por parte del Gobierno y el compromiso de las personas para quedarse aislados”, destacó.



Consultado sobre la postura del gobierno de la Ciudad, Trotta manifestó que “tienen una posición ambigua. El ministro de Salud opina que los controles deben ser estrictos, pero a la vez el jefe de Gobierno habla de las libertades individuales, del cepo a las aerolíneas y todo ese tipo de cosas”, marcó.



“La campaña de vacunación, se está vacunando bien, hay un ritmo estable. La expectativa es que para agosto podamos levantar las restricciones que tenemos, si bien no todas, muchas puedan levantarse manteniendo el control y el cuidado por parte de la población. Pero para agosto creo que vamos a tener un panorama mucho más distendido”, manifestó.



Sobre la posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño, el profesional evaluó: “Nosotros tenemos una pirámide poblacional en la cual tenemos aproximadamente cinco millones de personas entre los 16 y 18 años. Y para lograr la inmunidad de rebaño vamos a tener que tener vacunados 35 millones de habitantes. En esos 35 millones entra este grupo, así que hay que lograr conseguir vacunas para esa población, que son las vacunas que se están experimentando en la población infantojuvenil”.



Para concluir, Trotta indicó: “Va a ver una tercera ola y estamos viendo qué volumen va a tener. La tercera ola va a venir indefectiblemente. El tema es si va a ser inmediata a la segunda y no se va a diferenciar o si va a ser octubre, noviembre. Lo otro es el volumen, si va a ser de muchos casos con pocas internaciones y pocas muertes o con muchos casos y aumento de la letalidad.

Para que la tercera ola no tenga un volumen muy alto lo que necesitamos es el compromiso de la ciudadanía en seguir cuidándose”.