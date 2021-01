Preocupa la instalación de una antena de 50 metros en Ignacio Correas

Vecinos de Ignacio Correas se manifestaron preocupados ante la instalación de una antena de telefonía móvil en el corazón del trazo urbano de la localidad, perteneciente al partido de La Plata.

“El día martes 12 de enero nos enteramos de que en el terreno lindante en la esquina 696 y 133, dentro de una vivienda familiar, han comenzado las obras de instalación de una antena de 50 metros de Telecomunicaciones de la empresa Telecom Argentina SA; a pocos metros de donde estamos construyendo nuestras casas y pegada a los hogares de otros vecinos, que viven en la zona hace mucho tiempo”, expresaron en un comunicado.

En diálogo con diario Hoy, una de las vecinas damnificadas relató que “alrededor de la antena viven aproximadamente unas 20 familias. En mi caso vivo en el campo lindero, estoy a 30 metros de donde están haciendo la obra de la antena”.

A su vez, agregó que “se está levantando en un lote privado, en el patio de una vecina. Nos hemos acercado a hablar pero no está de acuerdo en dar de baja al contrato. Pudimos acceder al expediente y la obra no cuenta con los permisos necesarios para iniciarse. Aun así, están avanzando día a día”. Desde la comuna, en tanto, revelaron que si bien la empresa no está habilitada para colocar la antena porque no completó la presentación de documentación, el proyecto tendría luz verde.

Según denunciaron los autoconvocados, la actividad comenzó hacia el 12 de enero en la esquina de 696 y 133. “La obra no ha presentado ningún estudio de prefactibilidad ni impacto ambiental. Faltó un conjunto de estudios técnicos y no fue abierto a la participación pública, cuyo objetivo es posibilitar la evaluación del impacto o efectos para el medio ambiente de un proyecto de obra o actividad. Queremos que se respete el derecho por el ambiente sano y el derecho a la salud para nuestros hijos e hijas y de todas las familias del lugar”, señalaron.

También consideraron “un riesgo para la salud de las personas” a la radiación no ionizante que emiten las antenas.

“Desde la Municipalidad nos dijeron que es tema de Control Urbano acercarse al lugar y corroborar la documentación. Pero sabemos que cuanto mucho la empresa puede recibir una multa que para ellos puede ser un vuelto. Hoy (por ayer) se acercó una inspectora de la OPDS y aseguró que era una locura que la antena estuviera allí”, dijo la vecina y añadió: “La burocracia es lenta y la obra está avanzando muy rápido”.

Por último, enfatizó: “Me parece importante aclarar que las familias no estamos en contra de la instalación de una antena y del progreso del pueblo. Pero Ignacio Correas es pequeño y hay muchísimo campo alrededor, entonces lo que pedimos es la reubicación, la relocalización de la antena. Todos queremos tener mejor señal y mejor internet; los chicos, en plena pandemia, están haciendo la escuela por esa vía. Pero pedimos que la antena esté lejos de donde están localizadas las familias”.