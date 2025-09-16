Realizan un Taller Recreativo de Primavera “Arte y Diversión”

Para recibir a la nueva estación, el sábado 20 de septiembre se va a llevar a cabo entre las 11 y las 13 el Taller Recreativo de Primavera “Arte y Diversión” en la Sala Emilio Pettoruti del Teatro Argentino, en 51 entre 7 y 8. Se trata de otra de las propuestas programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Es gratuito, y está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad y habrá un cupo máximo de 70 participantes que deberán inscribirse mediante el formulario disponible desde 48 horas antes en las redes sociales y el Sitio Web del Teatro Argentino.

Los participantes podrán transitar el proceso de llevar adelante un evento performático disfrutando de actividades manuales, música y danza al son de una “milonguita primaveral”.

En la primera parte, los asistentes realizarán elementos y accesorios de utilería en papel y cartón que ellos mismos utilizarán para caracterizarse durante el segundo tramo del taller. Conocerán así la transformación de materiales durante la construcción y los procesos de caracterización.

La última parte, consistirá en una experiencia corporal colectiva que favorezca el disfrute y el encuentro generacional entre chicos y adultos relacionados por esta propuesta con la música y la danza propias de nuestra identidad cultural.