Renunció el arzobispo Gabriel Mestre

Conmoción en la comunidad católica de La Plata, Berisso y Ensenada por la renuncia del arzobispo Gabriel Mestre. Se conoció a través de un comunicado de la arquidiócesis.

En horas de esta mañana y luego de muchos cambios en distintas Iglesias, Mestre decidió dejar su puesto tras haber llegado en septiembre del año pasado desde Mar del Plata para reemplazar a “Tucho” Fernandez.

En el comunicado, el ahora ex Arzobispo expresó primeramente: "Soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros" (Is 6,5). Con esta frase del profeta Isaías iniciaba mis palabras de agradecimiento en el día de mi ordenación episcopal en Mar del Plata en 2017. Hoy las repito, una vez más, consciente de mi debilidad y la debilidad humana de la bella Iglesia que es mi casa y mi familia”.

Líneas después, contó que días atrás la Santa Sede lo convoco a Roma y que “después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la Diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el Papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense”.

“Con profunda paz y total rectitud de conciencia ante Dios por cómo obré, confiando en que la Verdad nos hace libres (cf. Jn 8,32), y con obediencia filial y teologal al Santo Padre, inmediatamente redacté mi renuncia, que fue aceptada y hecha pública el día de hoy”, confirmó.

Luego se dirigió a la comunidad y sostuvo: “Hoy dejo de ser el pastor de ustedes. Quiero decirles que he sido muy feliz estos ocho meses y medio y por eso se los agradezco de corazón. He disfrutado de cada encuentro con los laicos y laicas de todas las edades, con los consagrados y consagradas, con los seminaristas, diáconos, presbíteros y obispos auxiliares”. Asimismo, expresó su gratitud.

“Me duele partir, me duele dejarlos como pastor de esta Iglesia Particular que peregrina en La Plata, pero estoy seguro de que Dios tiene planes mucho mejores que hoy no puedo terminar de descifrar. ¡Confio en el Señor porque Cristo es nuestra paz (Ef2,14)! Los llevaré siempre en mi corazón, rezaré por ustedes y los confio a la protección de la Bienaventurada Virgen María y la intercesión de la Beata Ludovica y el Beato Eduardo Pironio, para que puedan preparar esta nueva etapa en la espera del nuevo pastor que el Señor les regalará a través del querido Papa Francisco”, finalizó Mestre.

Ahora se esperan novedades para saber quien será el reemplazante y el nuevo Arzobispo.