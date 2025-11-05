Rotary Club Ensenada lanza una colecta solidaria

El Rotary Club Ensenada presentó una convocatoria solidaria con el objetivo de colaborar con los Bomberos Voluntarios de Punta Lara en la compra de una sirena, un elemento esencial para mejorar el sistema de alertas y la respuesta ante emergencias en la zona. El proyecto apunta a reunir 10 millones de pesos, el monto necesario para adquirir el equipamiento.

La iniciativa surge de una alianza estratégica entre Rotary Club Ensenada y el destacamento Nº 3 de los Bomberos Voluntarios, que fue inaugurado hace pocos meses y continúa reforzando su estructura operativa. Desde la institución remarcaron que se trata de un esfuerzo comunitario que busca fortalecer el trabajo de quienes arriesgan su vida a diario para proteger a los vecinos.

Para facilitar los aportes, se habilitó una cuenta específica en Mercado Pago bajo el alias rotary.bomberos.mp, a nombre de Verónica Palma Romero, presidenta del Rotary Club local. “La cuenta fue creada exclusivamente para esta colecta. Una vez alcanzado el objetivo y adquirida la sirena, será cerrada”, explicaron desde la entidad.

La campaña invita a participar tanto a particulares como a empresas e instituciones, y también a quienes no puedan colaborar económicamente, a través de la difusión en redes sociales. “Sabemos que la situación económica es difícil, por eso pedimos que quienes no puedan donar nos ayuden compartiendo la propuesta. Toda colaboración, por pequeña que sea, suma”, señalaron los organizadores.

La adquisición de la sirena permitirá optimizar el sistema de emergencias del nuevo destacamento, mejorar la seguridad de los vecinos y reforzar el trabajo conjunto entre las instituciones de la comunidad.