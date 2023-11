Se entregaron los premios Konex 2023

La Fundación Konex llevó adelante el Acto Culminatorio de la edición 2023 de los premios Konex, uno de los galardones más prestigiosos del país, distinguiendo a las principales figuras de la Ciencia y la Tecnología de la última década. En su 44° edición del galardón, se entregaron los Konex de Brillante, los Konex de Platino, Konex de Honor, Menciones Especiales y Menciones Especiales por Trayectoria. Estuvieron presentes la presidenta del Conicet, Ana Franchi; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y el presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich.

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado constituido por 20 destacadas personalidades, presidido por el investigador del Conicet Alberto Kornblihtt. Cabe destacar que para esta edición del premio, además de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad, el Gran Jurado ha decidido crear excepcionalmente la disciplina n°21 “Pandemia - Covid-19” para reconocer a las personalidades que se destacaron en la lucha contra el virus.

De esta manera, la investigadora Sandra Díaz y el investigador Gabriel Rabinovich fueron los ganadores del Konex de Brillante, siendo este el máximo galardón que brinda la Fundación. Por un lado, Sandra Díaz es investigadora del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. La científica cuenta con una larga trayectoria a nivel mundial en el campo de la ecología vegetal y fue pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal, describiendo por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas. Actualmente, también es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba y profesora visitante en la Universidad de Oxford. Por otro lado, Gabriel Rabinovich, es investigador del Conicet y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental. En lo que refiere a sus descubrimientos, plasmados en 320 publicaciones, los mismos revelaron un nuevo paradigma de control de la respuesta inmune, permitiendo el diseño de nuevas terapias basadas en la modulación de lectinas y glicanos en cáncer y enfermedades autoinmunes. Es inventor de 10 patentes, co-fundador de la plataforma biotecnológica Galtec Life, Doctor Honoris Causa de diversas universidades, y miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, América Latina, Argentina, TWAS, Ancefn y European Molecular Biology Organization.

“Me enorgullece recibir este premio de mis pares, en mi país y que el mío sea el primer Konex de Brillante dedicado a la ecología. Creo que en este entorno nadie duda de que la producción científica de excelencia es constitutiva de la Argentina, y no la tendríamos si no fuera por otro orgullo que tenemos que es la educación pública, gratuita y de calidad”, rescató Díaz. Por su parte, Rabinovich señaló: “En este escenario, en momentos en los cuales estamos dirimiendo el modelo de país que tendremos en los próximos años, es importante señalar que la ciencia y la tecnología deben ser una política de Estado. Es imposible concebir una sociedad que no cuide la educación pública, preserve la salud de la población, logre inclusión social y defienda la ciencia y la tecnología”.