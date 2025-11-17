Se viene una Gala Lírica en el Teatro Argentino

El próximo jueves, desde las 20:30, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, se realizará una Gala Lírica, que formará parte de la Semana de la Música que organiza la Comuna, teniendo también carácter conmemorativo del 135° aniversario de la inauguración del Teatro Argentino y del 143° aniversario de la fundación de La Plata. Además de la mencionada, habrá nuevas funciones con idéntico programa el sábado a las 20:30, y el domingo a las 18. Las entradas serán gratuitas con reserva online y se podrán obtener, para la función del jueves, a partir de mañana a las 12, y para las funciones del 22 y 23, desde el jueves, también desde las 12. Vale remarcar, que las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI.