Egipto recuperó piezas arqueológicas de Estados Unidos

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó la recuperación de 36 piezas arqueológicas que habían salido ilegalmente del país hace décadas y que se encontraban en Estados Unidos. El retorno, resultado de una serie de operaciones coordinadas entre autoridades egipcias y estadounidenses, marca un avance significativo en la protección del patrimonio cultural egipcio.

La mayor parte de los objetos repatriados provienen de tres fuentes distintas. Por un lado, la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan y la Fiscalía General del Estado de Nueva York localizaron 11 de las piezas. Por otro lado, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York entregó 24 manuscritos, mientras que la Fiscalía General neoyorquina recuperó y devolvió una pieza adicional. Entre los objetos más valiosos, se encuentran una figura de un vaso decorado con la imagen del dios protector Bes, fechado entre los años 650 y 550 a.C., así como también una máscara funeraria de un joven datada entre los años 100 y 300 d.C.