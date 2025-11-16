La NASA difundirá nuevas imágenes del objeto 3I/ATLAS

La NASA anunció que en los próximos días difundirá imágenes de mejor calidad del objeto interestelar 3I/ATLAS. Las tomas fueron realizadas por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter entre el 1 y el 7 de octubre, pero su publicación se demoró por el cierre del gobierno estadounidense.

Según fuentes de la agencia, las fotos podrían ser las de mayor resolución obtenidas hasta ahora y superar las captadas por el Telescopio Hubble en julio, aportando información clave sobre la estructura y el núcleo del cuerpo.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien llegó a sugerir que 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre, criticó la demora como un ejemplo de ineficiencia burocrática. Señaló que las imágenes de HiRISE ofrecerán una vista lateral y una resolución tres veces mejor que la del Hubble, lo que permitiría establecer restricciones precisas sobre el diámetro del núcleo. “Una imagen vale más que mil palabras”, afirmó, al destacar que la publicación ayudará a descartar o confirmar hipótesis sobre su composición.