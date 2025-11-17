Está abierta la inscripción a las becas estudiantiles de la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata informó que se encuentra abierta la inscripción a las becas estudiantiles. Las mismas se dan en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes del próximo año y a estudiantes regulares, con el fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de grado.

“El programa tiene como fin mejorar las condiciones de los estudiantes que se encuentren en una situación social y económica vulnerada, promoviendo de esta manera la igualdad de oportunidades para estudiar. Este sistema de beneficios se ha ampliado y diversificado a lo largo del tiempo, en respuesta a las necesidades y realidades de una comunidad estudiantil en constante transformación”, indicaron las autoridades al respecto.

Dentro del listado de las becas a aplicar, se encuentran: la beca de albergue universitario, la más completa que brinda la UNLP, con cobertura gratuita de alojamiento, alimentación; la beca de ayuda económica, para facilitar el progreso durante los estudios de grado de estudiantes de recursos económicos insuficientes; la beca para estudiantes inquilinos, que tiene como objeto facilitar el progreso en la carrera universitaria de estudiantes que deban alquilar un inmueble o pensión; y la beca para estudiantes con alguna discapacidad, donde se busca facilitar la permanencia en los estudios de grado de estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad. Sumado a las recién mencionadas, aparecen la beca para estudiantes con hijos, destinada a estudiantes que tienen hijos de entre 45 días y 5 años de edad, donde la casa de estudios busca colaborar en la cobertura de los costos destinados a su cuidado; la beca de bicicleta universitaria, un préstamo de una bicicleta que la persona beneficiaria podrá utilizar durante el período que duren sus estudios de grado; la beca tu PC para estudiar, que consiste en el préstamo en comodato de una PC de escritorio, una notebook o tablet; la beca de conectividad, que es un subsidio económico destinado a estudiantes que sean titulares de la Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio de Acceso a Internet domiciliaria; la beca de comedor universitario, habilitada para el mediodía y noche; y la beca para estudiantes universitarios liberados que comenzaron sus estudios en contexto de encierro y quieren continuarlos en libertad.