Sebastián Piñera fue multado por no usar barbijo

A comienzos de diciembre, se viralizó una foto donde Sebastián Piñera posaba junto a una transeúnte en las playas de la localidad costera de Cachagua, en las inmediaciones de su propia casa. Aunque se encontraba en pleno espacio público y el país trasandino tiene una política muy estricta con respecto al uso de mascarillas, el presidente de Chile no llevaba barbijo en la selfie.



Rápidamente pidió disculpas públicas e incluso presentó una suerte de autodenuncia. No obstante, en las últimas horas se dio a conocer que Piñera fue multado por no cumplir con las disposiciones sanitarias: el presidente chileno deberá pagar el equivalente a 3.500 dólares. Chile ha reportado más de 581.000 casos de Covid-19 desde que comenzó el brote y más de 16.000 muertes.