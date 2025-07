Trump le dio un nuevo ultimátum a Putin

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un nuevo plazo para que cese el conflicto en Ucrania este lunes y advirtió sanciones tanto a Rusia como a los compradores de sus exportaciones si el gobierno no llega a un acuerdo que conduzca al fin de la invasión a Ucrania en los próximos días. “Voy a fijar un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. Simplemente no vemos ningún avance”, declaró el mandatario durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en medio de su visita a Escocia.

Sus palabras ponen de relieve la frustración del líder de la Casa Blanca con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras las dilaciones para negociar un alto el fuego con Kiev, más de tres años después de que ordenara la invasión contra su vecino país. Su declaración también remarca el giro que el líder republicano, que en reiteradas ocasiones se mostró afín a Putin, ha dado en las últimas semanas frente a la guerra. Una postura que, además de las dilaciones de Moscú para alcanzar una tregua, llega en momentos en que Rusia lanza ataques más masivos a lo largo del territorio ucraniano, batiendo sus propios récords en la magnitud de drones y misiles que utiliza en sus embestidas.

Asimismo, Trump indicó que no está interesado en más conversaciones con Putin. En medio de este panorama, aseguró que las sanciones y los aranceles se utilizarían como castigo para Moscú si no cumple con las exigencias de su gobierno. “Serían sanciones y quizás aranceles, aranceles secundarios. No quiero hacerle eso a Rusia. Amo al pueblo ruso”, sostuvo, quien luego admitió estar “decepcionado” con su par ruso. “Pensábamos que lo teníamos resuelto muchas veces y entonces el presidente Putin sale y empieza a lanzar cohetes contra alguna ciudad como Kiev y mata a mucha gente en una residencia de ancianos o donde sea. Y yo digo que esa no es la manera de hacerlo”, sumó. Más allá de las presiones de Trump, el conflicto parece lejos de poder terminar, ya que ambas partes no sólo no acuerdan nuevos términos sino que tampoco pactan reuniones de altos mandos.