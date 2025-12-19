Aceiteros paran en rechazo a la reforma laboral

La cámara que agrupa a las principales aceiteras del país, Ciara, denuncian que las plantas están paralizadas por un paro de los trabajadores en rechazo a la reforma laboral.

“Varias plantas y puertos amanecieron con un paro total de actividades organizado por la Federación aceitera, sin ningún tipo de fundamento gremial, sin conflicto laboral alguno y habiéndose firmado la paz social con el último acuerdo paritario”, señaló Ciara.

A su vez, agregó: “Es una decisión puramente política, ajena a la industria. Argumentan que es por el proyecto de ley de Modernización Laboral”.