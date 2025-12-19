El Ejecutivo logró aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal en una sesión que dejó cuestionamientos sobre el alcance real de la iniciativa. Con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones, el oficialismo logró avanzar con una propuesta que habilita el ingreso al sistema de bienes no declarados y que, según sus defensores, busca movilizar los dólares guardados fuera del circuito formal. La oposición denunció que el esquema favorece a patrimonios elevados, en un contexto de fuerte presión fiscal sobre los sectores medios.

Las críticas fueron duras. Myriam Bregman advirtió que se trata de una ley para “blanquear a narcos, evasores y delincuentes”, mientras Juan Grabois coincidió en que la iniciativa abre la puerta al narcotráfico y apuntó contra la diputada Lorena Villaverde, acusada de vínculos con ese sector.

El proyecto introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un régimen simplificado de Ganancias que exime a los contribuyentes de informar variaciones patrimoniales. El Gobierno lo presenta como un blindaje definitivo, con un tope de hasta 10.000 millones de pesos, pero en la práctica implica que ARCA solo cobrará Ganancias sobre ingresos facturados, sin controlar consumos ni patrimonios.

La iniciativa eleva de manera drástica los montos que configuran evasión simple y agravada, reduce plazos de prescripción y habilita la extinción de acciones penales mediante pagos acelerados. Mientras el Gobierno celebra un supuesto incentivo a la formalización, las críticas apuntan a que el alivio llega donde menos se necesita y que el control estatal retrocede en áreas sensibles. El resultado es un esquema que premia a los grandes patrimonios y debilita la capacidad de fiscalización, reforzando la desigualdad y debilitando la confianza en el sistema tributario