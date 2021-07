Alberto Fernández recorrió la Casa De Tucumán donde se firmó el Acta de la Independencia

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "pelea" todos los días "contra los que quieren ver a la Argentina arrodillada", al cuestionar a quienes "hicieron una enorme campaña para hacer creer que la vacuna era veneno" y sostuvo que, de esa manera, "hicieron daño y postergaron el proceso de vacunación" contra el coronavirus.

"Todos los días peleo contra los que quieren ver la Argentina arrodillada", dijo el mandatario al encabezar un acto por el 9 de julio en Tucumán donde, agregó emocionado: "Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Nunca esperen que firme algo que arruine la vida de los argentinos, o que claudique ante los acreedores o los laboratorios".

De esta manera, Fernández hizo referencia a la denuncia del Gobierno de Bolivia a la administración de Mauricio Macri, por proveer de manera clandestina "material bélico" al régimen de Jeanine Áñez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

Tras destacar en su discursos la figura de Juan José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, el Presidente pidió "disculpas al pueblo de Bolivia porque un Gobierno argentino haya mandado armamentos para la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar".

En torno a la pandemia y al destacar la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, Fernández hizo referencia la "enorme campaña para hacerle creer a la gente que las vacunas eran veneno" y se preguntó:" No se dan cuenta del daño que hicieron. El odio nos nubla y no nos damos cuenta que siempre vuelve".

"No me importó. Soporté todo lo que me dijeron. Dijeron que tenía un problema ideológico con una empresa que es la mayor proveedora de medicamentos en Argentina", relató, y resaltó que su decisión siempre fue y sigue siendo "defender los intereses de la Argentina".

"Todos los días peleo porque Argentina se ponga de pie y peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada y no paro y sigo", aseveró el jefe de Estado.Finamente, el mandatario dijo que "cada vida que se fue" por la pandemia la cargaba con "mucho pesar".

"Cada vida que se fue la cargo con mucho pesar en mí. A todos los que han perdido un afecto, sepan que en mí van a encontrar siempre solidaridad y cariño", dijo Fernández.

Finalmente garantizó que "el país que merecemos vamos a construirlo entre todos aunque algunos insistan en dividirlo".