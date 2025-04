Amenaza por desabastecimiento de alimentos

Luego que cámaras de supermercados y mayoristas expresaron que no aceptarán listas de precios con “aumentos injustificados”, las empresas alimenticias AGD y Molinos Cañuelas salieron a presionar a algunas cadenas con el fin de que convaliden los incrementos del 9%, y de no ser así dejarán de abastecerlos.

Todo comenzó dos semanas atrás cuando empezó a regir el nuevo sistema cambiario de bandas y la eliminación parcial del cepo. La previsión de una súbita devaluación llevó a la industria alimenticia a enviar nuevas listas con remarcaciones de precios de aproximadamente un 9%.

Sin embargo, la relativa quietud del dólar en los días posteriores llevó a los supermercados a rechazar las nuevas listas. Esto hizo que la Cámara de Supermercados Mayoristas (Casma), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) emitieran cada uno por su parte comunicados en los cuales denunciaron los “aumentos injustificados” y advirtieron que no aceptarán los nuevos precios.

Ese mismo día, el ministro Luis Caputo le metió presión a las empresas al festejar la marcha atrás con los aumentos: “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”.

No obstante, en la última semana el escenario volvió a agitarse luego de dos jornadas en las que el dólar oficial volvió a tener una importante suba de hasta 50 pesos y superó los $1.200. La inestabilidad de la divisa norteamericana, sumada a la inflación de 3,7% en marzo, llevaron a las empresas alimenticias a insistir con las listas remarcadas.

“AGD y Molinos Cañuelas les dijeron a dos de las cadenas mas grandes que si no aceptaban la lista de 9% (de aumento) no les mandaban el pedido", aseguraron supermercadistas a el portal El Destape. “Hasta ahora solo mandaron los pedidos que se habían hecho con la lista anterior al aumento, pero no están tomando nuevos pedidos, así que la situación se está complicando”, agregaron las fuentes. Esto advierte un riesgo de desabastecimiento.

Ahora los supermercados deberán decidir si aceptan estas listas con remarcaciones a riesgo de perder volumen de ventas por la no convalidación de los precios por parte de los consumidores, o las rechazan a riesgo de sufrir desabastecimiento.