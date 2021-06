Bianco: “No es extraño que ningún fiscal investigue a Javier Iguacel”

Bianco también dedicó un momento en la conferencia para referirse al exministro de Energía de la Nación Javier Iguacel, quien ahora está a cargo del municipio de Capitán Sarmiento .

“En el día de ayer el intendente de Capitán Sarmiento dijo: Si Kicillof no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas. Me parece institucionalmente grave. Cortar rutas es un delito federal, no sé si el señor Iguacel está al tanto”, indicó con ironía el funcionario bonaerense en referencia al alcalde del noreste provincial que supo estar a cargo también de la cartera de Vialidad Nacional.

“Lo extraño, más allá de la gravedad de sus declaraciones, -y le quiero decir que muchas veces le escribí cuando me llegaba información de que no se cumplían los ­protocolos en su distrito, donde estaban habilitadas, cuando no podían estarlo, determinadas actividades económicas, partidos de fútbol con público y cosas que le fui marcando a lo largo de la pandemia–, yo le recomendaría que, en lugar de instigar a que se cometan delitos en la provincia de Buenos Aires, se dedique a hacer cumplir los protocolos, porque si lo hace, seguramente van a bajar los casos, como pasó en Salto y en Carmen de Areco, van a pasar a fase 3 y efectivamente va a volver la ­presencialidad”, disparó la mano derecha del gobernador.

Pero las ironías de Bianco no culminaron allí, y el funcionario

aprovechó la ocasión para expresarse sobre la continuidad de Julio Marcelo Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desde el 28 de diciembre de 2016, designado por María Eugenia Vidal y vinculado con el expresidente Mauricio Macri, al indicar que “lo que me extraña profundamente es que, con la gravedad del caso de que un intendente esté instigando a que se cometa un delito, no haya ningún fiscal general que haya actuado de oficio, denunciándolo por ­apología del delito".

Y agregó: "Me resulta particularmente extraño, o no. Sabiendo que el titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y Javier Iguacel forman parte del mismo partido político, por ahí no es extraño”.