Exigen una comisión investigadora del caso de fentanilo

En sintonía con el pedido de la diputada nacional del PRO Silvana Giudici para el Congreso, la oposición presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para crear una Comisión Investigadora y de Seguimiento de las muertes confirmadas en la ciudad a causa de la administración de fentanilo contaminado.

La iniciativa, que fue presentada por el concejal del PRO Nicolás Morzone, buscar relevar información, investigar responsabilidades, proponer medidas preventivas y acompañar a las víctimas y sus familias. El nuevo organismo también podrá solicitar informes a organismos públicos, convocar audiencias y trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud bonaerense, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Poder Judicial.

Según se desprende del texto, la propuesta es que la comisión esté integrada por los jefes de cada uno de los bloques políticos del Concejo Deliberante, el presidente, vicepresidente 1° y vicepresidente 2°, y el presidente de la Comisión de Salud del cuerpo. En tanto, por el Ejecutivo municipal, los integrantes serán el jefe de Gabinete y los secretarios de Justicia y de Salud de la Municipalidad de La Plata.

Tras su investigación, la comisión deberá elaborar un informe final con las conclusiones y formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas “para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de insumos, drogas y medicamentos, así como también mejorar la respuesta integral del sistema sanitario en el ámbito del partido de La Plata, a fin de evitar crisis fatales”.

En los fundamentos, Morzone sostiene que el Concejo “no puede permanecer ajeno a una situación que afecta directamente la salud, la seguridad sanitaria y la confianza en el sistema de atención médica local”.