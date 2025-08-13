Avanza la comisión investigadora por la estafa $LIBRA

La oposición de la Cámara de Diputados dio este martes un paso decisivo para reactivar la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que tiene como principal involucrado al Presidente Javier Milei. Con 38 firmas sobre un total de 66 en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se aprobó un dictamen de mayoría que redefine el mecanismo de designación de autoridades y destraba la parálisis que el oficialismo mantuvo durante más de tres meses.

La propuesta, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, establece que en caso de empate en la elección de la presidencia, el cargo quedará para el candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas en la Cámara. Con este esquema, la oposición, que controla a 136 diputados, se asegura la conducción.

El proyecto fija además que la comisión deberá funcionar hasta el 10 de noviembre y entregar un informe con sus conclusiones. Para Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), es clave que el Congreso lleve adelante “su propia investigación política” en paralelo a la causa judicial, advirtiendo que la maniobra que benefició a un grupo reducido de empresarios podría derivar en una demanda contra el Estado nacional.

Durante el debate, la diputada Sabrina Selva recordó que la estafa se produjo el 14 de febrero, poco después de que Milei promocionara en redes el proyecto cripto, otorgándole un impulso decisivo. Asimismo, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por abrir las puertas de la Casa Rosada a los principales involucrados.

Desde la izquierda, Juan Carlos Giordano y Christian Castillo denunciaron las maniobras de bloqueo del oficialismo, que buscó “ganar tiempo” para cerrar el tema sin consecuencias para el Presidente. El diputado Ferraro, en tanto, calificó de “artimañas” y “dilaciones” los intentos de impedir que la comisión sesione.

De esta manera, tras meses de inacción, la oposición logró quebrar el cerco oficialista. Ahora, la investigación podrá avanzar para esclarecer las responsabilidades políticas en un caso que expuso como un tuit presidencial puede ser el detonante de una estafa millonaria.