Nación reemplaza deuda interna por externa

El Gobierno oficializó la recompra de Letras Intransferibles (LEFI) en manos del Banco Central (BCRA) por parte del Tesoro, con los 2.000 millones de dólares enviados por el FMI la semana pasada tras aprobarse la primera revisión del acuerdo cerrado en abril.

La operación, formalizada mediante la Resolución Conjunta 37/2025 de Economía y Finanzas, se realizó a valor de mercado y permitió recuperar bonos por 3.269 millones de dólares. Según el Ejecutivo, la medida fortalece las reservas netas del BCRA, pero a costa de transformar deuda interna en externa. Lo que antes estaba dentro de la estructura nacional ahora es un pasivo con el FMI.

Aunque Finanzas aseguró que el canje reduce la deuda bruta en 1.269 millones, la dependencia del Fondo crece. Se trata de la segunda operación de este tipo, la primera tuvo lugar en mayo y utilizó 12.000 millones del FMI para cancelar letras por 13.617 millones, con una baja de deuda bruta de 1.617 millones. El plan, presentado como capitalización del BCRA, implica un mayor compromiso con el organismo internacional y una mayor exposición externa.