Creció la represión en el segundo año de Milei

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe cuyos datos arrojó que el segundo año de gobierno de Milei fue mucho más represivo y violento que el anterior.

En los últimos dos años, la CPM relevó 139 manifestaciones: 51 terminaron en represión, lo que representa el 37% de los casos. En 2024 fueron reprimidas 17 protestas, mientras que en 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron violentamente en 34 movilizaciones.

En ese mismo período, el organismo registró 2585 personas heridas en el marco de las protestas y 258 manifestantes o transeúntes que fueron víctimas de detenciones arbitrarias. En 2024, los heridos sumaron 1.216, mientras que en 2025 ascendieron a 1.369, lo que implica un incremento del 13 por ciento en la violencia de los operativos. Solo en marzo de 2025, 789 personas resultaron heridas.

El documento del CPM complementa el informe difundido por la CTA Autónoma la semana anterior, que apuntó contra el Protocolo Antipiquetes que impulsó Bullrich.