El gobierno de Chubut advierte por los incendios

Se viven días críticos en la Patagonia a raíz de los incendios forestales. En conferencia de prensa, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó la situación como una de las emergencias ambientales más graves que vivió la provincia.

Torres explicó que la magnitud del incendio está directamente vinculada al contexto climático: “Estamos atravesando la mayor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”.

El mandatario provincial también diferenció el origen de los incendios activos en la región. Según precisó, en el Parque Nacional Los Alerces el fuego se originó por una tormenta eléctrica, a partir de la caída de un rayo. En cambio, en El Hoyo y Puerto Patriada, el incendio fue intencional.

De acuerdo a las autoridades provinciales, hasta el momento se registran 3 mil personas evacuadas y al menos 10 viviendas destruidas.