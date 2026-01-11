Quiebre diplomático con Brasil
Brasil se retira de la representación argentina en Venezuela en medio de tensiones con Milei.
El gobierno de Brasil decidió abandonar la representación de la Embajada argentina en Venezuela, a una semana del ataque de Estados Unidos. La medida se da en medio de desacuerdos entre la gestión de Javier Milei y de Lula da Silva sobre dicha operación militar.
Brasil cumplía con la representación diplomática a petición de Javier Milei en agosto de 2024. Sin embargo, la situación entre ambos gobiernos volvió a tensarse en medio del operativo estadounidense en Venezuela.
El gobierno de Lula condenó la acción militar y coordinó con otros gobiernos de la región para reforzar la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional de los países ante la acción estadounidense. Esta visión entró en conflicto con la visión de Milei, que respaldó fuertemente la decisión de la gestión de Trump.