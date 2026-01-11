Quiebre diplomático con Brasil

El gobierno de Brasil decidió abandonar la representación de la Embajada argentina en Venezuela, a una semana del ataque de Estados Unidos. La medida se da en medio de desacuerdos entre la gestión de Javier Milei y de Lula da Silva sobre dicha operación militar.

Brasil cumplía con la representación diplomática a petición de Javier Milei en agosto de 2024. Sin embargo, la situación entre ambos gobiernos volvió a tensarse en medio del operativo estadounidense en Venezuela.

El gobierno de Lula condenó la acción militar y coordinó con otros gobiernos de la región para reforzar la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional de los países ante la acción estadounidense. Esta visión entró en conflicto con la visión de Milei, que respaldó fuertemente la decisión de la gestión de Trump.