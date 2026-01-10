Bullrich busca apoyo para la reforma laboral

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, visitará este sábado Mar del Plata para impulsar el debate sobre la reforma laboral. La exministra de Seguridad encabezará el Conversatorio sobre la Modernización Laboral en el Torreón del Monje, acompañada por Diego Valenzuela y el intendente Guillermo Montenegro.

La actividad marca el inicio de un proceso de discusión que continuará la próxima semana con representantes de la CGT en el Senado, en medio de la resistencia sindical a la reforma. El oficialismo prevé que la iniciativa comience a tratarse en la Cámara alta durante la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, a principios de febrero.