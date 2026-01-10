Designan nueva funcionaria en Infraestructura bonaerense

El Gobierno bonaerense oficializó un recambio en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, tras la salida de Fernanda Miño, responsable de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo. La resolución firmada por Gabriel Katopodis designó a Fernanda García Monticelli, dirigente vinculada a Patria Grande, con efectos retroactivos desde diciembre, ordenando una transición ya definida desde fines de 2025.

Miño dejó el cargo al asumir como diputada nacional, luego de haber tenido injerencia directa en el proyecto de la Autopista Presidente Perón, considerado estratégico para el Conurbano bonaerense. Su reemplazante, contadora y abogada, se desempeñaba como directora de Polos Productivos en el Ministerio de Justicia bonaerense y cuenta con experiencia en el Registro Nacional de Barrios Populares y en la Subsecretaría de Gestión de Tierras, donde impulsó políticas de acceso al suelo y servicios básicos con impacto territorial.

Con este movimiento, el espacio político de Juan Grabois consolida su presencia en áreas estratégicas de obra pública y desarrollo territorial, mientras el Ejecutivo provincial garantiza continuidad en la orientación técnica y política del ministerio.