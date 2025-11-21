Cristina Kirchner apuntó a la Justicia por la causa Cuadernos

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra la causa “Cuadernos” y sostuvo que en la Argentina no existe un verdadero Estado de derecho. La expresidenta utilizó sus redes sociales para remarcar que las supuestas pruebas fueron adulteradas, en la antesala de una nueva audiencia del juicio que comenzó hace dos semanas.

“Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto”, escribió en X. Para la actual titular del PJ, las pericias oficiales confirmaron que los cuadernos “no fueron escritos, sino fabricados”.

Kirchner recordó que el juez federal Martínez de Giorgi dictó nuevamente el procesamiento del expolicía Jorge Bacigalupo, señalado como quien entregó los cuadernos y acusado de haberlos adulterado y reescrito. “Como siempre dijimos, son truchos”, enfatizó.

Sobre el final, Cristina Kirchner amplió su crítica y sostuvo que en la Argentina “no hay Estado de derecho”. Luego vinculó la causa judicial con la crisis económica y el deterioro del consumo: “Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Sí, así como lo leés”. “Lo dicho: si no hay pan, que haya circo, o papel higiénico”, cerró la líder del PJ.