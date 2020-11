Daniel Salinas: “Tenemos un 0,8% de camas de CTI ocupadas por Covid-19”

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública uruguayo, hizo una analogía al afirmar que, en el inicio de la pandemia, “en Uruguay no habíamos ni entrado a calentar y ya nos tocaba jugar la final del mundo, porque a la semana de asumir estábamos con este tema enorme”. En tal sentido destacó que “no hay que creer que todo está bajo control y bajo dominio absoluto porque sería caer en un error de concepto. Este virus es muy traicionero y, ante cualquier pequeño cambio, prevalece el virus sobre todo lo que uno quiera hacer o controlar”.

“Un científico lo comparaba con la llegada de la viruela a América en los días de los colonizadores, cuando los sistemas inmunológicos, al igual que ahora, no estaban preparados para este virus. Entonces no hay que cantar victoria con esto porque no lo permite la situación”, afirmó el ministro.

Medidas frente a la pandemia

Al ser consultado por este medio, Salinas detalló las diferentes medidas adoptadas desde el Ministerio de Salud Pública de Uruguay para combatir la pandemia. Relató: “Desde los primeros días que asumimos convocamos a todos los prestadores de salud pública y privada, y a todos los sindicatos a una mesa de trabajo. Entre 25 representantes elaboramos un protocolo de contingencia. En suma, hicimos un período de 60 días de aislamiento para ganar tiempo y poner a punto todo el sistema, incrementando la capacidad de CTI y camas, porque pensamos que se nos venía lo peor. Hicimos lo mejor que pudimos, esperando lo peor”.

El ministro indicó: “Tuvo tanto resultado esa táctica que no tuvimos que llegar a ocupar demasiadas camas de CTI (Centros de Terapia Intensiva), al punto que hoy tenemos un 0,8% de camas de CTI ocupadas por Covid-19 en Uruguay”.

Salinas agregó que por el momento se aplicó al 10% de la población uruguaya el test de PCR, al cual decidieron incorporar a la canasta de prestaciones que paga el Gobierno, y destacó también la vacunación antigripal.

“Fuimos ampliando el testeo a las fronteras. Tenemos centros de contingencia armados en todo el territorio nacional y en la llegada del aeropuerto pusimos un laboratorio, así que tienen que embarcar con un certificado de negativo de 72 horas antes.

Si no lo trajeron y por algún motivo le permitieron el abordaje, está el laboratorio y se lo tienen que pagar de su bolsillo. A los siete días de cuarentena obligatoria, tienen que hacerse el segundo test del hisopado. Eso por la entrada del aeropuerto, después está la entrada de la frontera seca y la frontera fluvial, en donde la empresa Buquebus instaló un laboratorio de biología molecular, que usted puede abordar siempre y cuando tenga el test negativo” relató el ministro.

Sistema de salud

Sobre el sistema de salud en Uruguay al momento de su asunción como ministro, Salinas relató: “Uruguay tiene una tradición importante, y diferente de los otros países, de lo que ahora se conoce como instituciones de asistencia médica profesionales sin fines de lucro, que antiguamente eran las mutualistas. Acá se instaló el Círculo Católico de Obreros de Montevideo, la Asociación Española, el Círculo Napolitano de Mutuo Scorzo, asociaciones de empleados civiles de la Nación, Uruguay y España mutualista, Hospital Italiano. Había una diversidad de instituciones que por una cuota prepaga brindaban sus servicios sin fines de lucro. Tenemos instituciones que vienen del Siglo XIX, y en el XX se profundizó aún más. Y esa ayuda entre sus pares fue popularizando esa mutualización de la medicina privada, más una fuerte presencia estatal en todo el territorio nacional, aun cuando en varias localidades son escasos los recursos”.

En ese sentido, afirmó que desde la dirigencia de la actual oposición (Frente Amplio) “se trató de hacer una integración, lo que se llamó el Sistema Nacional Integrado de Salud, en donde de alguna manera se procuró generar una coordinación mayor entre los sectores público y privado, y lo que antes pagabas de tu bolsillo se pasó a un modelo diferente, en el que te descuentan del sueldo lo que se llama Fonasa (Fondo Nacional de Salud). Este sistema, que fue puesto como un impuesto sobre el sueldo, se debita todos los meses y es equivalente a una cuota mutual. Si el débito excede el aporte que se debe pagar, te devuelven una parte del dinero; y si no tenés tanto dinero para pagar la cuota mutual, te ves beneficiado. Entonces cuando optás por ese sistema podés elegir entre una institución privada o por el subsector público. De hecho tenemos 500.000 usuarios del Fonasa que se asisten en salud pública, porque entienden que la salud pública es relativamente buena en nuestro país. En algunos casos, muy bien, y en otros hay falencias”.

El ministro de Salud Pública uruguayo, Daniel Salinas, añadió lo siguiente: “Recorrí ya los 19 departamentos y pude ver cuál era la situación en cada capital departamental y qué tipo de hospitales teníamos en cada lugar. En algunos lugares tenemos tecnología de punta y en otros hay algunas carencias, pero de todas maneras sí contamos con esta herramienta del Sistema Nacional Integrado de Salud y con la asistencia de las empresas de emergencia prehospitalaria que nos permitieron mandar médicos a domicilio y hacer hisopados. El sistema no estaba ni desintegrado ni en una situación caótica, y lo que hicimos fue reforzar el tema de las camas de CTI por la previsión de desborde y generamos un plus de 300 plazas sobre una base de 700 y llegamos a las 1.000 camas de CTI de adultos y afortunadamente tenemos solo ocho pacientes en CTI por Covid-19.

Temporada de verano

Una de las grandes incógnitas en el país vecino es el desarrollo de la temporada de verano, aún sin una vacuna contra la Covid-19 en el horizonte. Siendo Uruguay una terminal de cruceros muy concurrida, el ministro afirmó que “esta temporada va a ser totalmente atípica y los cruceros no van a llegar al Uruguay, ya que no están dadas las condiciones mundiales para que eso ocurra, y la decisión que se ha tomado es que vengan los connacionales y aquellos que tengan la residencia. Es una decisión del país, tomada en conjunto por el presidente, el consejo de ministros, habiendo escuchado al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Salud Pública, y a todos los demás, contemplando las dificultades que se podrían generar en cuanto al cumplimiento de la cuarentena”.

Salinas consideró: “De alguna manera había que tomar la decisión y lo que se ha visto en Europa, con la segunda ola posapertura al turismo, ha sido realmente muy aleccionador para resignar divisas. En este momento se puso la salud como norte y sobre esa construcción se va a ir dando el resto”.

Situación en las escuelas

Consultado sobre el impacto del virus en las escuelas en Uruguay, donde la concurrencia a las mismas es obligatoria desde el 13 de octubre, Salinas afirmó que “se está haciendo énfasis en la presencialidad en las aulas, para no tener un desaprovechamiento del tiempo, aun cuando siempre hubo clases a distancia porque teníamos una buena estructura de e-learning o de educación a distancia”.

“Analizamos todo el tema, tenemos una comisión de inmunizaciones y un grupo asesor científico también detrás y tomamos la decisión de optar por el mecanismo multilateral del Covax Gavi OPS OMS. Nos daba más garantías y tampoco queríamos entrar en temas de negociaciones de precios con industrias particulares, y que esta gente que tiene más espalda que uno hiciera la tarea de negociar un paquete de millones de vacunas y nosotros ir enancados en esa solución global”, concluyó el ministro.