Desregulan controles sobre la calidad de la yerba mate

El Gobierno nacional, a través del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), avanzó en una nueva etapa de desregulación de la producción de este producto, lo que tendrá impacto negativo en su calidad. Mediante la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, no solo se simplificó norma supuestamente superpuesta, sino que también se introdujo en artículos clave de la Resolución 11/2017, que regula el control de calidad de la materia prima.

Por un lado, se mantiene la obligación de controlar la eliminación de malezas, hojas quemadas y materias extrañas, pero se reduce a una sola instancia. Además, se habilitaron otros tipos de envases permitidos, como bolsas o big bags.

La disposición de esta semana se suma a la Resolución 146/2025 de fines de diciembre pasado, que a su vez derogó la Resolución 15/2003. Esta misma determinaba ciertos estándares de calidad y sancionaba a quienes no los cumplía.