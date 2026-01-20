Kicillof anunció un cuarto carril en la Autopista

En un mensaje en redes sociales, Axel Kicillof anunció el inicio de las obras para incorporar un cuarto carril a la Autopista La Plata – Buenos Aires. “Una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región", expresó.

El tramo de los trabajos contempla 20 kilómetros entre Avellaneda y Berazategui, un sector de la autopista que concentra un alto caudal de tránsito diario. En consecuencia, la intervención, anunciada meses atrás, mejorará la conectividad y reducir los tiempos de viaje en uno de los corredores viales más transitados de la región.

Además de la incorporación del nuevo carril, las tareas incluyen la repavimentación y la demarcación horizontal de los tres carriles existentes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

La obra demandará una inversión total de $25.941 millones y tendrá un plazo de ejecución de hasta 15 meses. Según el cronograma oficial, el primer tramo se extenderá desde el kilómetro 11 al 20, con una duración estimada de 12 meses y una inversión superior a los $10.831 millones. El segundo tramo abarcará del kilómetro 20 al 30, con un plazo de 15 meses y un desembolso de más de $15.109 millones.