El campo se siente traicionado: “Las retenciones son un robo con cualquier gobierno”

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, criticó el pasado fin de semana con dureza al gobierno de Javier Milei por incumplir su promesa de eliminar las retenciones al agro. “Dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que ahora posterga la baja hasta marzo de 2026”, denunció en Rivadavia AM 630.

Para Kovarsky, las retenciones siguen siendo un freno histórico: “Es un impuesto que pone un techo al desarrollo del país. Ningún gobierno lo entendió, ni siquiera este”. Aunque valoró que hoy haya libertad para exportar, advirtió: “El productor ya no tiene margen, el bolsillo no aguanta más”.

Finalmente, explicó que eliminarlas no perjudica a otros sectores: “Representan solo el 5% de la recaudación. Si producimos más, el Estado recauda más y puede pagar mejores jubilaciones”.