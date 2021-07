El delirio de Carrió y el apoyo de Rodríguez Larreta

Tras haber avisado que se retiraba del terreno político, la jefa espiritual de la oposición, Elisa Carrió, volvió a hacer política en un acto proselitista y, fiel a su costumbre, expuso un discurso banal. “Soy una vieja outlet, (y las viejas outlet) valemos menos de un dólar”, lanzó Lilita al inicio de su exposición, en la cual dijo que en los últimos dos años al país le pasó un camión por encima, como a ella tras su fracaso en 2011, cuando en las elecciones presidenciales hubo más votos en blanco que sufragios para ella.

Carrió señaló que, cuando a uno le pasa un camión por encima, tiene dos opciones: quedarse abajo o levantar el camión y salir a la vida. “Yo les vengo a proponer salir a la vida. No para Juntos por el Cambio. Les vengo a proponer salir a la vida de la familia argentina que constituye en serio la patria de todos los argentinos y argentinas. Salir del camión y salir caminando para reconstruir esa gran familia que es la Argentina”, afirmó en un tono más de predicadora que de dirigente política.

En ese sentido, apoyó a Santilli, de quien dijo conocer su corazón. “Yo no sé ya nada de política porque me olvidé de casi todo: de filosofía, de historia, de derecho. Pero conozco el corazón de las personas y yo apuesto a ese corazón. Porque ese corazón puede unir a toda la provincia de Buenos Aires”, dijo la celestina de la oposición, y cerró con la alegoría del camión: “Decirles que la esperanza y la fe se abre cuando nosotros tenemos esperanza y fe. No se les abre a los resignados, no se les abre a los escépticos. Se les abre a los que abajo del camión dicen: Viva la Argentina, vamos a recrear la familia argentina. Y los dejo con el gran candidato colorado”, cerró, y cantó “despacito, pasito a pasito” señalando a Santilli, quien luego dio su discurso.

Larreta

“Hay que recuperar el valor del trabajo”, abrió el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien destacó que “es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo en el gobierno” lograron “mantener a la oposición unida” luego de la presentación de las alianzas que se realizó la semana anterior.

Larreta destacó el valor de la unidad de la coalición y de que están todos unidos para trabajar “por los argentinos y por los porteños”, y se olvidó de los bonaerenses. “Trabajar por la educación que tantos... meses, años... estuvieron sin clases en la Provincia”, afirmó, como casi dudando de lo que decía.

El mandatario destacó que están “unidos para trabajar por un buen sistema de salud, que ha sido tan errático en la pande­mia”. “Unidos para mejorar la seguridad: hoy la gente tiene mie­do acá en la Provincia, en el Conurbano especialmente”, añadió. “Necesitamos dirigentes que le pongan el cuerpo, que estén en la calle, que escuchen y que puedan estar cerca de la gente. Y yo no tengo duda de que uno de nuestros principales dirigentes que representan eso es Diego”, afirmó Larreta, apoyando a su compañero de gestión.

“Sé de su compromiso, de su corazón, pero también de su experiencia en la gestión, especialmente a cargo de lo que hoy es la principal preocupación que hay en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires: Diego viene haciendo un enorme laburo en la seguridad”, cerró.