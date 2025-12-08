El peronismo intenta frenar las privatizaciones

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria lanzó una ofensiva parlamentaria para frenar el plan de privatizaciones del Gobierno nacional. De acuerdo a lo que argumentaron los legisladores, esta estrategia es una respuesta a “la paralización de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones”.

El primer paso fue presentar un proyecto de resolución para que “el gobierno se abstenga de continuar con los procesos de privatización de las empresas de capital estatal”. La iniciativa es encabezada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y acompañado por las autoridades de bloque Germán Martínez, Paula Pennaca y Cecilia Moreau.

En la lista de empresas que el gobierno de Javier Milei busca privatizar se encuentran Aysa, Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Intercargo y Sofse.