Exigen que se regule la importación de ropa usada

Como bien informó diario Hoy la semana pasada, la Cámara Argentina de la Indumentaria alertó por la importación de ropa usada: se multiplicó por más de 40 en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con todo el 2024.

Esto se debe a una maniobra que desde 1999 estaba prohibida por cuestiones sanitarias y ambientales, pero a la que el gobierno de Milei le dio rienda libre. En su momento, las restricciones buscaban proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente.

Con este panorama, las distintas cámaras de la industria textil e indumentaria realizarán presentaciones ante el Ministerio de Economía para que se revise el crecimiento exponencial de las importaciones de ropa usada. Del reclamo participarán la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria, la fundación Protejer, la Cámara de la Industria del Calzado, la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria.

El sector textil, confecciones, cuero y calzado es uno de los más afectados por la crisis productiva. Junto con la construcción tuvo la caída del empleo más alta en términos porcentuales: una merma del 12% desde noviembre del 2023. “Les pedimos sentido común y mantener una norma que hasta el macrismo renovó”, dijo uno de los empresarios al tanto de las conversaciones.

La preocupación no pasa solo por el aspecto productivo, sino que también hay alarma por los estragos ambientales que podría causar.