Gremios reclaman la reapertura paritaria

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se sumó a los trabajadores judiciales y otros empleados estatales que ya habían reclamado la reapertura de las negociaciones paritarias al Gobierno provincia. La exigencia se da en medio de la crisis económica a nivel nacional y una inflación en alza.

Las autoridades del frente sindical emitieron un comunicado en el que confirmaron la presentación de una nota formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para solicitar la reapertura de las negociaciones. “El FUDB deja constancia de que no considera cerrada la discusión salarial 2025 y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los docentes”, señalaron.

Además, exigieron la continuidad de la paritaria salarial docente, en virtud de la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las y los trabajadores de la educación y la necesidad de garantizar condiciones laborales y salariales dignas”.